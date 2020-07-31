31.07.2020 - 17:46 | | DHA
ABD’de bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 155 bini geçti
ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155 bin 370’e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 155 bin 370 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 638 bin 132 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 286 bin 429 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.