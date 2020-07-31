ABD’de bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 155 bini geçti

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 155 bin 370 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 638 bin 132 kişiye ulaştı. Ülkede, 2 milyon 286 bin 429 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.