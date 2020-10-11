MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de bilanço gittikçe ağırlaşıyor
ABONE OL
11.10.2020 - 18:18 | | AA

ABD'de bilanço gittikçe ağırlaşıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 219 bin 300'e çıktı. ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

ABD'de bilanço gittikçe ağırlaşıyor

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 742 artışla 7 milyon 949 bin 351'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 582 artarak 219 bin 300'e ulaştı.Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 90 bini, yapılan test sayısı da 117 milyon 631 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 852 bin 666 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 832 bin 928 vakayla Teksas ve 728 bin 921 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 377 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandıGeçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

Sıradaki Haber