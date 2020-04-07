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07.04.2020 - 17:53 | | AA

ABD'de bir günde 1339 ölüm

Yaşamını yitirenlerin 11 bine yaklaştığı ülkede ABD'deki corona virüs vakaları son 24 saatte 30 bin 478 artışla 368 bin 449'a ulaştı.

ABD'de bir günde 1339 ölüm

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993’e çıktı.

Dünyada Covid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 478 artışla 368 bin 449'a, ölü sayısı ise 1339 artışla 10 bin 993'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 140 bin 510 vakayla İspanya ve 132 bin 547 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 103 bin 717 vaka ile Almanya'nın toplam vakalarına neredeyse eşit olduğu gözleniyor.

ABD'de salgının merkezi New York

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 123 bin 160 olan vaka sayısı 8 bin 670 artışla 131 bin 830'a çıktı.

New York'u 41 bin 90 vakayla New Jersey, 17 bin 221 vakayla da Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından New York 4 bin 758 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1003 ölümle New Jersey ve 727 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan Boris Johnson'ın bu görüntüsü çok konuşulmuştu!Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bisikletiyle korumalar eşlik etmeden yaptığı market alışverişi görüntüleri tekrar gündeme geldi. Görüntüleri sosyal medyada izleyen kullanıcılar, karantinada olan Boris Johnson dışarı çıktığını sanarak bu anları paylaştı.
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