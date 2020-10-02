MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri ABD'de bir kadÄ±nÄ±n Kovid-19 sürüntü testi yapÄ±lÄ±rken kafatasÄ± duvarÄ± delindi
ABONE OL
02.10.2020 - 16:26 | | AA

ABD'de bir kadÄ±nÄ±n Kovid-19 sürüntü testi yapÄ±lÄ±rken kafatasÄ± duvarÄ± delindi

ABD'de 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±ndaki bir kadÄ±na yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ testi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kafatasÄ± duvarÄ± delindi.Â

ABD'de bir kadÄ±nÄ±n Kovid-19 sürüntü testi yapÄ±lÄ±rken kafatasÄ± duvarÄ± delindi

Vakayla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar, "JAMA Otolaryngologyâ€“Head & Neck Surgery" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.Â 

Iowa'da yaÅŸayan kadÄ±nÄ±n, sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ testi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kafatasÄ±nÄ± koruyan duvarÄ±n yÄ±rtÄ±lmasÄ±yla beyin omurilik sÄ±vÄ±sÄ± burnundan akmaya baÅŸladÄ±.Â 

KadÄ±n, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸ dÃ¶nmesi ve kusma ÅŸikayetlerinin yanÄ± sÄ±ra boynunun sertleÅŸtiÄŸi, metalik bir tat aldÄ±ÄŸÄ± ve Ä±ÅŸÄ±ÄŸa karÅŸÄ± hassasiyet geliÅŸtirdiÄŸi ÅŸikayetleriyle doktora baÅŸvurdu.Â 

"BAZI HASTALAR Ä°Ã‡Ä°N SADECE ORAL SÃœRÃœNTÃœ ALINMALI"Â 

VakayÄ± inceleyen Iowa Ãœniversitesinde gÃ¶revli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapÄ±lan testlerde, kadÄ±nÄ±n kafatasÄ±nÄ±n altÄ±nda delik aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Â Walsh, sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ testinde kullanÄ±lan uzun Ã§ubuÄŸun duvarda delik aÃ§masÄ±nÄ±n, kadÄ±nÄ±n intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geÃ§miÅŸte gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavinin sonucu olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

Bu tedavinin, "beyin dokusunun kafatasÄ±ndaki bir aÃ§Ä±klÄ±ktan kese ÅŸekildeki fÄ±tÄ±klaÅŸmasÄ±" anlamÄ±na gelen ensefalosele yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na ve kadÄ±nÄ±n temmuzda ameliyat olduÄŸuna iÅŸaret edildi.Â 

Uzmanlar, aÅŸÄ±rÄ± sinÃ¼se sahip ya da kafa kaidesi ameliyatÄ± olanlarÄ±n, Kovid-19'un tespiti iÃ§in sadece oral sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etmeleri gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Â 

Evini bastÄ±klarÄ± Seher'i yangÄ±n merdiveninde öldürdülerMersin'de bir sitenin 9'uncu katÄ±nda oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yangÄ±n merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SaldÄ±rgan ve onu otomobille adrese getiren 3 kiÅŸi, kaçtÄ±klarÄ± Adana'da yakalandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Okullar ne zaman açÄ±lacak, 5 Ekim'de baÅŸlÄ±yor mu? 81 ile genelge gönderildi

Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak, 5 Ekim'de baÅŸlÄ±yor mu? 81 ile genelge gÃ¶nderildi

EMemur, emekli milyonlarÄ± ilgilendiriyor! 4000 TL maaÅŸ ve...

EMemur, emekli milyonlarÄ± ilgilendiriyor! 4000 TL maaÅŸ ve...

"KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin örtbasÄ±nÄ± Türkiye önledi"

"KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin Ã¶rtbasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Ã¶nledi"

Son dakika... 4 lise türünde pazartesi günü yüz yüze eÄŸitim baÅŸlÄ±yor

Son dakika... 4 lise tÃ¼rÃ¼nde pazartesi gÃ¼nÃ¼ yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim baÅŸlÄ±yor

SÄ±radaki Haber