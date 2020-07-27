ABD’de çalı yangınları devam ediyor

California eyaletinin Susanville kenti bölgesinde 18 Temmuz’da başlayan çalı yangınlarının yüzde 55’inin kontrol altına alındığı açıklandı. Bölgedeki çalıların tutuşmasıyla başlayan yangın, çıktığı bölge olan Hog Flat Reservoir’ın adını alarak “Hog Yangını” olarak anılmaya başlandı.

İtfaiye, yaklaşık 1,885 personelin yangına müdahale ettiğini ve bazı yerlerde oturan sakinlerin evlerine döndüğünü ifade etti. İtfaiye, yetkilileri yangının sebebinin araştırıldığını belirtti.