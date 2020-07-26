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26.07.2020 - 12:53 | | İHA

ABD’de cip göstericilerin arasına daldı

ABD’nin Colorado eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Elijah McClain için düzenlenen protestolarda toplanan göstericilerin arasına cip daldı.

ABD’de cip göstericilerin arasına daldı

ABD’deki protesto gösterileri federal ajanların sahaya inmesine rağmen ayaklanmalara dönüştü. Gösterilerde bayraklar yakılıyor, silahlar patlıyor. Dün gece Colorado eyaletine bağlı Aurora kentinde siyahi Elijah McClain’ın geçen yıl polis şiddetiyle öldürülmesi anısına protesto gösterisi düzenledi. I-225 karayolundaki gösteri sırasında bir cip kalabalığın arasına daldı.

Polisin iddiasına göre cip göstericilere çarpmaya çalıştı. Bu sırada bir gösterici cipe ateş açtı. Olay sırasında bacağından vurulan bir kişi yaralandı. Bazı göstericiler ise ateşi açanın cipin şoförü olduğunu, diğerleri ise yolcunun ateş açtığını iddia etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalığın arasına cipin hızla daldığı görülürken, ateşin kim tarafından açıldığı tespit edilmedi. Olayın soruşturması devam ettiği için polis açıklama yapmadı.

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