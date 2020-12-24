MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de çok ağır bilanço! Ölümler hızla artıyor
ABONE OL
24.12.2020 - 18:12 | | AA

ABD'de çok ağır bilanço! Ölümler hızla artıyor

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 487 artarak 334 bin 328'e ulaştı.

ABD'de çok ağır bilanço! Ölümler hızla artıyor

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 236 bin 363 artışla 18 milyon 923 bin 693'e yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 487 artarak 334 bin 328'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 104 bini geçerken ülke genelinde 240 milyon 152 binden fazla test yapıldı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 10 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 656 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 234 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise 36 bin 883 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 130 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 366 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kahramanmaraş'ta kuyumculardan altın çalan kişi tutuklandıKahramanmaraş'ta alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumculardan altın çalan zanlı tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar!

Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar!

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son Dakika... İncirlik Üssü'ne hareketlilik! Uçaklar peş peşe havalandı

Son Dakika... İncirlik Üssü'ne hareketlilik! Uçaklar peş peşe havalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet