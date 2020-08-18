ABD'de corona virüs bilançosu ağırlaşıyor

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 837 artışla 5 milyon 613 bin 357'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 635 artarak 173 bin 778'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 974 bini, test yapılanların sayısı da 71 milyon 690 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 363 bin 235 vakayla Brezilya, 2 milyon 732 bin 218 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 635 bin 70 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

California'yı 576 bin 94 vakayla Florida ve 571 bin 617 vakayla Teksas takip ediyor.