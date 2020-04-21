ABD’de corona virüs nedeniyle 42 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte bin 953 artarak 42 bin 518’e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı 28 bin 673 artarak 792 bin 938’e ulaştı. Virüsten iyileşen kişilerin sayısı ise bin 377 artarak 72 bin 389’a yükseldi.

TRUMP ABD’YE GÖÇÜ GEÇİCİ OLARAK DURDURACAK

ABD Başkanı Donald Trump corona virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla ülkeye geçici olarak göçü durduracak bir kararnameyi imzalayacağını duyurdu.