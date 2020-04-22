MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD’de corona virüs nedeniyle 45 binden fazla kişi öldü
ABONE OL
22.04.2020 - 09:46 | | DHA

ABD’de corona virüs nedeniyle 45 binden fazla kişi öldü

Küresel tehdit olmayı sürdüren corona virüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45 bini geçti.

ABD’de corona virüs nedeniyle 45 binden fazla kişi öldü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 825 artarak 45 bin 343’e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 26 bin 237 artarak 819 bin 175’e ulaştı.

TRUMP KUZEY KORE LİDERİNİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da gerçekleşen günlük basın toplantısında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un sağlık durumuna ilişkin sorulara, aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirterek iyi dileklerini iletti. Trump aybı zamanda Kim Jong-un’un gerçekten hasta olduğuna dair yayımlanan rapora çok fazla güven duymadığını belirtirken, konu hakkında henüz resmi bir teyidin olmadığını da ifade etti

Yine aynı manzara! Yasağa rağmen sporuna çıktılarİstanbul Kadıköy Caddebostan sahilinde corona virüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Bazı vatandaşlar da kaldırımda sporlarına devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı

Jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler oldu? Barış ve Yasin hakkında karar...

Survivor'da kim elendi? SMS birincileri kimler oldu? Barış ve Yasin hakkında karar...

Sıradaki Haber