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23.04.2020 - 11:25 | | DHA

ABD’de corona virüs nedeniyle 47 binden fazla kişi öldü

Küresel tehdit olmayı sürdüren corona virüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 47 bini geçti.

ABD’de corona virüs nedeniyle 47 binden fazla kişi öldü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 338 artarak 47 bin 681’e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 29 bin 917 artarak 849 bin 92’ye ulaştı.

TRUMP ABD’YE GÖÇÜ YASAKLAYAN KARARI İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump dün imzaladığı kararname ile ülkeye yapılan göçü geçici olarak durdurdu.İmzalanan kararla göçmenlere verilen yeşil kart uygulaması 60 günlüğüne askıya alındı. Trump basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "Bu durum, işsiz ABD’lilerin ekonomimiz açıldığında ilk sırada yer almasını sağlayacaktır” ifadeleini kullandı.

 

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