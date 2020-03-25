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25.03.2020 - 02:14 | | AA

ABD'de corona virüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

ABD’de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle bir Türk'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de corona virüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

 

Pennsylvania’nın Allentown kasabasında yaşayan B.G. adlı 44 yaşındaki bir kadının, yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

AA muhabirinin görüştüğü B.G’nin babası N.G., 2012 senesinde kızının zatürre geçirdiğini kaydederek, virüsle ilgili hastalık belirtileri görülünce önce evde 5 gün tedavi gördüğünü, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığını söyledi.

N.G, hastanede tedavi gören kızının bir süre sonra hayata gözlerini yumduğunu aktardı.

N.G., karantinada tutulan ailenin diğer fertlerinin durumlarının şu an iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey'nin Paterson kasabasında da iki Türk'ün Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.
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