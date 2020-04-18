Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bazÄ± plajlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na onayÂ verdi. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, koÅŸu, sÃ¶rf, yÃ¼zme, bisiklet sÃ¼rme gibi egzersizler iÃ§in aÃ§Ä±lanÂ bazÄ± park ve plajlar, 06.00-11.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

Plajlarda sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulmamasÄ± ise Twitter'daÂ tepkilere neden oldu.

30 Nisan'a kadar ''Evde kal'' talimatÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Florida'daÂ ÅŸimdiye kadar 25 binden fazla kiÅŸi Kovid-19'a yakalanÄ±rken, 740 kiÅŸi ise virÃ¼sÂ yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Johns Hopkins Ãœniversitesinin verilerine gÃ¶re, ABD genelinde ÅŸimdiyeÂ kadar 715 bin 536 kiÅŸi virÃ¼sten etkilendi, 37 bin 625 kiÅŸi ise hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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