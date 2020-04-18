MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri ABD'de corona virüs sebebiyle kapanan plajlar açÄ±ldÄ±
ABONE OL
18.04.2020 - 22:14 | | AA

ABD'de corona virüs sebebiyle kapanan plajlar açÄ±ldÄ±

ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirÃ¼sÂ  (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle kapatÄ±lan park ve plajlardan bazÄ±larÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.Â

ABD'de corona virüs sebebiyle kapanan plajlar açÄ±ldÄ±

Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bazÄ± plajlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na onayÂ  verdi. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, koÅŸu, sÃ¶rf, yÃ¼zme, bisiklet sÃ¼rme gibi egzersizler iÃ§in aÃ§Ä±lanÂ  bazÄ± park ve plajlar, 06.00-11.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

Plajlarda sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulmamasÄ± ise Twitter'daÂ  tepkilere neden oldu.

30 Nisan'a kadar ''Evde kal'' talimatÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Florida'daÂ  ÅŸimdiye kadar 25 binden fazla kiÅŸi Kovid-19'a yakalanÄ±rken, 740 kiÅŸi ise virÃ¼sÂ  yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Johns Hopkins Ãœniversitesinin verilerine gÃ¶re, ABD genelinde ÅŸimdiyeÂ  kadar 715 bin 536 kiÅŸi virÃ¼sten etkilendi, 37 bin 625 kiÅŸi ise hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Â 

Â Â 

Â 
SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar çatÄ±lara çÄ±ktÄ±!Antalya'da sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± nedeniyle evinde kalan vatandaÅŸlar, günlerinin çoÄŸunu apartman çatÄ±larÄ±nda geçirdi. ÇatÄ±da müzik dinleyerek oynayan 4 kiÅŸi ise ilginç görüntüler oluÅŸturdu.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Corona virüs ölen sayÄ±sÄ± - vaka sayÄ±sÄ± belli oldu! 18 Nisan 2020

Corona virÃ¼s Ã¶len sayÄ±sÄ± - vaka sayÄ±sÄ± belli oldu! 18 Nisan 2020

Milyonlarca kiÅŸiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapÄ±lacak...

Milyonlarca kiÅŸiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapÄ±lacak...

Uzman doktor açÄ±kladÄ±! AçÄ±kta satÄ±lan ürünleri almayÄ±n

Uzman doktor aÃ§Ä±kladÄ±! AÃ§Ä±kta satÄ±lan Ã¼rÃ¼nleri almayÄ±n

ElazÄ±ÄŸ'da uyuÅŸturucu operasyonu! 3 kiÅŸi yakalandÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da uyuÅŸturucu operasyonu! 3 kiÅŸi yakalandÄ±

SÄ±radaki Haber