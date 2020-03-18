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18.03.2020 - 05:28 | | AA

ABD'de corona virüs silah satışlarını artırdı

ABD’de yeni tip corona virüs (covid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.

ABD'de corona virüs silah satışlarını artırdı

 

Kovid-19 vakalarının yoğunlaştığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de (NJ) bir silah satış mağazasında yönetici olarak çalışan Wayne Vide, AA muhabirine, son iki üç gündür mağazanın kapısında kuyruk oluştuğunu söyledi.

Bu durumun normal olmadığını anlatan Vide, ‘’Sanırım insanlar şu sıralar belirli hizmetlerin kesileceğinden endişe duyuyor, evlerini ve ailelerini nasıl koruyacakları konusunda korku yaşıyor. Bunun için silah alımına yöneliyorlar. En çok satılan silahlar ev korumaya yönelik olanlar.’’ dedi.

Vide, silah stoku yapılmaması için satışlarda sınırlamaya gittiklerini ifade etti.

Virüs salgını vakasının 70’e yaklaştığı Virginia eyaletinde de silah satışları büyük oranda arttı.

Kovid-19’un yoğun görüldüğü bölgelerde silah mağazalarının önünde kuyruklar oluştu.

Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Kris Brown, yaptığı açıklamada, silah satışlarının artışıyla birlikte oluşacak potansiyel tehlikelere işaret etti.

Brown, ‘’Salgın paniği ile yapılan silah alımlarından kaynaklı ölümlerde trajik bir artış yaşanabilir. Silah sahiplerinin yüzde 40’ı, silahlarını evde kilitsiz bir ortamda saklıyor. Bu durum kaza ölümlerine davetiye çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tüketici İlişkileri (Consumer Affairs) isimli kurumun internet sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre internet üzerinden silah satışı yapan Ammo.com sitesinin son 11 gündeki satışları yüzde 68 arttı.

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