28.04.2020 - 22:05 | | AA
ABD'de corona virüs vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı
Gelen son dakika haberine göre; ABD'de Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri'nden sokağa çıkma kısıtlaması genelgesiİçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi. Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.