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10.06.2020 - 17:18 | | AA

ABD'de corona virüsten kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi

Son dakika haberi... ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1064 artarak 114 bin 189'a yükseldi

ABD'de corona virüsten kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 139 artışla 2 milyon 46 bin 577'ye ulaştı.

Yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1064 artarak 114 bin 189'a yükseldi.

ABD'yi 742 bin 84 vakayla Brezilya, 493 bin 657 vakayla Rusya ve 289 bin 140 vakayla Birleşik Krallık izliyor.

Salgından en fazla etkilen New York'ta vaka sayıları düşmeye başlarken ABD'nin güney eyaletlerinde ve California'da vaka sayıları yükselmeye başladı.

New York'ta şimdiye kadar 400 bin 660 kişiye corona virüs bulaşırken, 30 bin 603 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'u 167 binden fazla vakayla New Jersey ve 137 bin üzerinde vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 22 milyon 164 bini, iyileşen hasta sayısı da 788 bini geçti.

Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkardıAntalya'daki sahiller, corona virüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Corona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi. Bodrum ilçesinde vatandaşlar, plajlarda sosyal mesafe kuralına uyarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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