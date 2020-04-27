ABD’de corona virüsten ölen kişilerin sayısı 55 bini geçti

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bin 415’e yükselirken, virüsten etkilenen kişilerin sayısı ise 987 bin 322’ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 118 bin 781 kişinin corona virüs tedavisi olumlu sonuçlandı.

TRUMP : TARİHİN EN ÇALIŞKAN BAŞKANIYIM

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “Beni tanıyan ve ülkemizin tarihini bilen insanlar tarihin en çalışkan başkanı olduğumu söylüyorlar. Bunu bilmiyorum ama çok çalışkan biriyim ve muhtemelen tarihteki herhangi bir başkandan daha fazla şey yaptım. Yalan Haberler bu durumdan nefret ediyor!” açıklamasını yaptı.