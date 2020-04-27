MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD’de corona virüsten ölen kişilerin sayısı 55 bini geçti
ABONE OL
27.04.2020 - 10:44 | | DHA

ABD’de corona virüsten ölen kişilerin sayısı 55 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgının merkez üssü olan ABD’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bini geçti.

ABD’de corona virüsten ölen kişilerin sayısı 55 bini geçti

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bin 415’e yükselirken, virüsten etkilenen kişilerin sayısı ise 987 bin 322’ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 118 bin 781 kişinin corona virüs tedavisi olumlu sonuçlandı.

TRUMP : TARİHİN EN ÇALIŞKAN BAŞKANIYIM

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “Beni tanıyan ve ülkemizin tarihini bilen insanlar tarihin en çalışkan başkanı olduğumu söylüyorlar. Bunu bilmiyorum ama çok çalışkan biriyim ve muhtemelen tarihteki herhangi bir başkandan daha fazla şey yaptım. Yalan Haberler bu durumdan nefret ediyor!” açıklamasını yaptı.

 

Kurt, avıyla görüntülendiArdahanlı doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamını kaydediyor. Fotokapanla ağzında yakaladığı av ile kurt görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AVM'ler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

AVM'ler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Virüsle mücadelenin kalbi; günde 40 bin çağrı geliyor!

Virüsle mücadelenin kalbi; günde 40 bin çağrı geliyor!

Sıradaki Haber