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04.06.2020 - 17:34 | | AA

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 109 bini geçti!

ABD'de, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1072 artarak 109 bin 176'ya yükseldi.

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 109 bini geçti!

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 793 artışla 1 milyon 903 bin 941'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1072 artarak 109 bin 176'ya çıktı.

ABD'yi, 578 bin 17 vakayla Brezilya, 441 bin 108 vakayla Rusya ve 287 bin 406 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ "NEW YORK"

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şu ana kadar 382 bin 837 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bin 164 oldu.

New York'u 164 bine yakın vakayla New Jersey ve 124 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 19 milyon 115 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 689 bine yaklaştı.

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