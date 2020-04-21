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21.04.2020 - 17:17 | | AA

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 42 bini geçti

ABD'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 42 bini geçti

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 174 artışla 787 bin 960'a çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1684 artarak 42 bin 374'e ulaştı.

ABD'yi 204 bin 178 vakayla İspanya, 181 bin 228 vakayla İtalya ve 156 bin 493 vakayla Fransa takip ediyor.

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet New York olurken bunu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 26 binden fazla kişiye Covid-19 testi yapıldı, 73 bin 527 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde yaklaşık 118 bin kişinin hastanelerde Covid-19 tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş corona virüs açıklaması: Salgında yatay seyre geçtikAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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