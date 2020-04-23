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23.04.2020 - 17:13 | | AA

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 47 bine yaklaştı

Son dakika gelen bilgilere göre; ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 47 bine yaklaştı

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1710 artarak 46 bin 785’e ulaştı.

ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde ise New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York’u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 482 bin 434 kişiye Covid-19 testi yapıldı, 76 bin 614 hasta iyileşti.

Ülke genelinde 121 bin 739 kişinin de hastanelerde Covid-19 tedavisi sürüyor.

 

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