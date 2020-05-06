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06.05.2020 - 17:34 | | AA

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 72 bini geçti

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi.

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 72 bini geçti

Dünya genelinde Covid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 776 artarak 1 milyon 238 bin 801'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi.

ABD'yi 253 bin 682 vakayla İspanya, 213 bin 13 ile İtalya ve 194 bin 990 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 728 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı 200 bini geçti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 330 bin 139 vaka ve 25 bin 204 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 131 bin 705 vakayla New Jersey ve 70 bin 271 vakayla Massachusetts takip ediyor.

 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklamasıEPDK Başkanı Mustafa Yılmaz doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek." dedi.
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