ABD’de değişim yolda...

Siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla düzenlenen gösteriler dünya çapında sürerken, tansiyon büyük oranda düştü. Başkent Washington DC’de düzenlenen ve özellikle pazar ile pazartesi akşamı şiddet eylemlerine dönüşen protestolar, güvenlik güçlerinin artırılması sonucu son 3 gündür daha sakin geçiyor. New York’taysa sokağa çıkma yasağına uymayan göstericilerle polis arasında arbede çıksa da, eylemler, daha sakin. Bununla birlikte eylemler sırasında kaydedilen ve yeni polis şiddeti görüntülerini içeren videoların ortaya çıkması, ülkede bu tartışmanın daha uzun zaman süreceğini gösterdi.



Son olarak New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde çekilen görüntüler, gündeme bomba gibi düştü. Buffalo’da polislerin, 75 yaşındaki bir adamı ittiğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından söz konusu memurlar açığa alındı. Polisler sadece önlerinde duran adamı itiyor ve kafasını yere çarpmasına sebep oluyor. Görüntülerde yaşlı adamın bilincini kaybettiği ve başından kan geldiği görülüyor. Buffalo Polisi’nden yapılan ilk açıklamada yaşlı adamın “ayağının takıldığının” belirtilmesi de özellikle sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu.



Tepki çığ gibi



Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown ise, videodan “derin üzüntü” duyduğunu ve rahatsız olduğunu söyledi. Brown, polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti ancak memurların kimliğini açıklamadı. Brown, yaşlı adamın hastanede tedavi altına alındığını, durumunun ciddi ancak stabil olduğunu da ekledi.



New York’ta çekilen bir başka videodaysa sokağa çıkma yasağında görevli olduğunu belirtmesine rağmen sert biçimde gözaltına alınan bir kişi görülüyor.



Tüm bu yaşananlar, ülkede polisin geleceğini de tartışmaya açtı. George Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’in polis departmanının, kent konseyince tasfiye edilmesi bile gündeme geldi. Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender, “Minneapolis Polis Departmanı’nı tasfiye edip yerine yeni, dönüştürücü bir kamu güvenliği modeli koyacağız” dedi. Konsey Başkanı, bu yeni model çerçevesinde eskiden polisin yetki alanına giren olaylara, sosyal hizmetler çalışanları ya da sağlık personelinin müdahele edebileceğini belirtti.



Washington’da‘Siyahların Hayatı Önemlidir’ meydanı



ABD’nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Beyaz Saray’a çıkan ve polis şiddetiyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen protestoların merkezi haline gelen 16. caddenin ortasına büyük harflerle “Siyahların Hayatı Önemlidir” (Black Lives Matter) sloganını yazdırdı. Ayrıca Bowser, Beyaz Saray’ın dışındaki bir meydanın adını da “Siyahların Hayatı Önemlidir Meydanı” olarak değiştirdi. Söz konusu meydanın yakınında, Başkan Donald Trump’ın elinde İncil ile poz verdiği St. John Episkopal Kilisesi’nin olması dikkat çekti.



Başkan’a o gün için dava açtılar...

ABD’deki insan hakları örgütleri, Başkan Donald Trump hakkında bir dava açtı. New York merkezli ACLU dahil, çeşitli insan hakları örgütleri, Trump’ın elinde İncil’le fotoğraf çektirebilmek için Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Meydanı’nda bulunan barışçıl protestocuları polis müdahalesiyle dağıttırarak göstericilerin anayasal haklarını ihlal ettiğini öne sürdü. Söz konusu olayda polis, Trump’ın Beyaz Saray’ın karşısındaki kiliseye gidebilmesi için protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti



Merkel: Irkçılık bizde de var

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ırkçılığın sadece ABD’nin değil, Almanya’nın da sorunu olduğunu belirtti. Alman devlet televizyonu ZDF’ye konuk olan Merkel, George Floyd’un ABD’de polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından devam eden protestolara da değinerek, “Floyd’un öldürülmesi kötü bir şey. Irkçılık çok kötü bir şey. ABD toplumu çok kutuplaştı” dedi. Merkel, ırkçılığın ülkesinde göz ardı edilmemesini isteyerek, “Irkçılık geçmişten günümüze hep vardı. Maalesef Almanya’da da var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz” diye konuştu. Merkel, başbakanlık için kesin olarak tekrar aday olmayacağını da söyledi.



Anlaşma mümkün mü?



ABD ve İran arasında son günlerde gerçekleştirilen “insani takas”lar, iki ülke arasında bir yumuşama olabileceği yönünde yorumlandı. İran’da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD’de tutuklu İranlı bilim insanı, önceki gün eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı. Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran’a teşekkür ederek, iki ülke arasında anlaşmanın mümkün olduğunun görüldüğünü belirtmişti. Trump bir sonraki mesajında da İran’a yeni bir anlaşma önerisinde bulunarak, “Büyük bir anlaşma yapmak için ABD seçimlerini beklemeyin. Ben kazanacağım. Şu anda daha iyi bir anlaşma yapabilirsiniz” demişti.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün, Trump’ın “yeni anlaşma” teklifi üzerine, nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu. Zarif, “Göreve geldiğinizde zaten bir anlaşmamız vardı. İran ve anlaşmanın diğer tarafları masayı asla terk etmedi. Bu durumu ne zaman düzeltmek istediğinize karar vermek size bağlı” dedi.



ABD’de gözaltındayken koronavirüse yakalanan ve ardından serbest bırakılan İranlı bilim insanı Sirus Asgari, 3 Haziran’da ülkesine dönmüştü. Ardından 683 gün İran’da cezaevinde kalan eski denizci asker Michael White önceki gün serbest bırakılmıştı. White’ın serbest bırakılmasıyla, 16 aydır ABD’de tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Mecid Tahiri’nin de salıverildiği açıklanmıştı.