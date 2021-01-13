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13.01.2021 - 00:53 | | AA

ABD'de Disneyland, Kovid-19 aşı merkezi olarak kullanılacak

ABD'nin en büyük ve en ünlü eğlence parklarından California eyaletindeki Disneyland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi olarak kullanılacak.

ABD'de Disneyland, Kovid-19 aşı merkezi olarak kullanılacak

 

Eğlence parkının bulunduğu Orange County yetkileri, salgın nedeniyle ziyaretçilere kapalı olan Disneyland'in Kovid-19 aşı alanı olarak kullanılacağını duyurdu.

California Valisi Gavin Newsom ise mevcut strateji ile aşılamanın yeterince hızlı bir şekilde yapılamayacağını ve bu nedenle aşılama yapılabilmesi için yeni alanlar oluşturduklarını ifade etti. 

ABD'de Kaliforniya eyaleti 2,7 milyonu geçen vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alıyor. Eyalette şimdiye kadar virüs nedeniyle 30 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. 

ABD genelinde ise vaka sayısı 23 milyonu geçerken, 388 bin kişi virüs yüzünden öldü. 

ABD Hastalıkları Kontrol ve İzleme Merkezi'ne (CDC) göre, ülkede şimdiye kadar 9,3 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptıAfyonkarahisar'da kontrolden çıkan TIR, başka bir kaza ihbarına giden jandarma devriye aracına, ardından da bir otomobile çarptı. Otomobil ve jandarma aracının şarampole devrildiği, TIR'ın ise yan yattığı kazada 2'si jandarma personeli 6 kişi yaralandı.
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