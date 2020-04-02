MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD’de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti
ABONE OL
02.04.2020 - 12:00 | | DHA

ABD’de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti

ABD’de corona virüsünden (Covid-19) ölenlerin sayısı 5 bin 137’ye virüs tespit edilenlerin sayısı ise 216 bin 721’e yükseldi.

ABD’de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden corona virüsü nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte bin 50 kişi artarak 5 bin 137’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 27 bin 97 kişi artarak 216 bin 721’e çıktı.

TRUMP: ÇİN’İN VERİLERİ DOĞRU MU YANLIŞ MI BİLEMEM

ABD’nin Çin hükümetinin ülkedeki corona virüsü vakalarının ve ölümlerin sayısını bildirip bildirmediği konusunda bilgisinin olmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, “Çinli bir muhasebeci değilim” dedi.

ABD’de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti

Şi ile ilişkisinin 'çok iyi' olduğu tekrarlayan Trump, “Çin ile büyük bir ticaret anlaşmamız var. Onu korumak istiyoruz, onlarda korumak istiyor. Ve ilişkimiz iyi” diye konuştu.

Trump geçen hafta “Çin’deki gerçek sayıları bilmiyorsunuz” demiş ve ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon konuşması sonrasında “Çin ile birlikte çalışacağız” açıklamasını yapmıştı.

NEW YORK’UN POSTA KODLU VİRÜS HARİTASI

New York Şehri Sağlık Departmanı, şehrin corona virüsünden enfekte olan kişilerin posta kodlarının olduğu ayrıntılı bir harita yayınladı. New York şehrinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı cin 374’e yükseldi.

Esenyurt'ta ikinci gün! 'Sosyal mesafe' kuralına yine uyulmadıİstanbul Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kadın sağlık görevlilerine direndi, ortalık karıştı! 'Ne corona'sı kardeşim...'

Son dakika... Kadın sağlık görevlilerine direndi, ortalık karıştı! 'Ne corona'sı kardeşim...'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Feriha Öz corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sıradaki Haber