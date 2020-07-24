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24.07.2020 - 00:20 | | AA

ABD'de federal güvenlik güçlerine 'güç kullanımı' soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı Bağımsız Denetleme Kurumunun, federal güvenlik güçlerinin Portland ve başkent Washington DC'deki güç kullanımı konusunda soruşturma kararı aldığı bildirildi.

ABD'de federal güvenlik güçlerine 'güç kullanımı' soruşturması

 

Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz, yaptığı açıklamada, söz konusu şehirlerde federal güvenlik güçlerinin aldığı talimatlar, kimlik tespit ve gözaltı prosedürlerine uyum ile göstericilere karşı biber gazı kullanımı gibi unsurların soruşturmaya dahil edileceğini duyurdu.

Minnesota'da gözaltına alınırken polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için geçen ay Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara binlerce kişi katılmıştı.

Ülke geneline yayılan protestoların kontrol altına alınması için Trump yönetimi bazı şehirlere federal güvenlik güçlerini göndermek zorunda kalmıştı.

Protestoların devam ettiği Oregon eyaletinin Portland kentinde, göstericilerle kentte bulunan federal güvenlik güçleri arasında gerginlikler halen devam ediyor.

Geçen hafta federal güvenlik güçlerinin bazı göstericileri gözaltına almak için plakasız araç kullanması tartışmalara neden olmuş ve şehir yönetiminin tepkisini çekmişti.

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