Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n TikTok uygulamasÄ±nÄ± yÃ¼klemeyi pazar gÃ¼nÃ¼ yerel saatle 23.59'dan itibaren yasaklayan karar, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmeye saatler kala, baÅŸkent Washington'da bir federal mahkeme tarafÄ±ndan geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Ã‡in merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lmasÄ± muhtemel anlaÅŸmayÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 20 EylÃ¼l'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi planlanan TikTok yasaÄŸÄ±nÄ±, 27 EylÃ¼l'e ertelemiÅŸti.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 18 EylÃ¼l'de "ulusal gÃ¼venliÄŸi koruma" gerekÃ§esiyle Ã‡inli ÅŸirketlere ait sosyal medya uygulamalarÄ± TikTok ve WeChat'in indirilmesinin yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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