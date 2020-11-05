MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de FETÖ okuluna 4,5 milyon dolarlık ceza!
ABONE OL
05.11.2020 - 23:47 | | AA

ABD'de FETÖ okuluna 4,5 milyon dolarlık ceza!

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

ABD'de FETÖ okuluna 4,5 milyon dolarlık ceza!

ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Schools yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ''Concept School yönetimi, Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen rekabet yasasını ihlal etmesi nedeniyle 4,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmiştir.'' ifadesine yer verildi.

FETÖ bağlantılı okul yönetiminin, "teknolojik aletlerin ihalesi için adil ve açık bir teklif verme süreci yürütmediği" belirtildi.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli'de yeni koronavirüs kararı! 10 Kasım'da başlıyor

Kocaeli'de yeni koronavirüs kararı! 10 Kasım'da başlıyor

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?

Sıradaki Haber