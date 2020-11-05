ABD'de FETÖ okuluna 4,5 milyon dolarlık ceza!

ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Schools yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.
Açıklamada, ''Concept School yönetimi, Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen rekabet yasasını ihlal etmesi nedeniyle 4,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmiştir.'' ifadesine yer verildi.
FETÖ bağlantılı okul yönetiminin, "teknolojik aletlerin ihalesi için adil ve açık bir teklif verme süreci yürütmediği" belirtildi.
İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.