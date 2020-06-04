ABD'de Floyd için düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 10 bini geçti

ABD'nin siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 10 bini geçtiği bildirildi.

Associated Press ajansının, ülke çapında polis departmanlarından derlediği bilgiye göre, Floyd'un ölümünün ardından Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde patlak veren ve diğer şehirlere sıçrayan gösterilerde 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin yaklaşık dörtte birinin Los Angeles'ta gözaltına alındığı, Los Angeles'ın ardından en fazla gözaltıların New York, Dallas ve Philadelphia'da yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınanların büyük bölümünü, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin ve "dağılma" emrine uymayanların oluşturduğu, yüzlercesinin de soygun ve yağmalamayla suçlandığı kaydedildi.