ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: 12 yaralı

Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde bulunan Lavish Lounge gece kulübünde, saat 02.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, yaralanan 12 kişinin ismi ve sağlık durumları hakkında bilgi vermezken, polisin olayla ilgili herhangi bir gözaltı yapmadığı ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.