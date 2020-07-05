ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: 12 yaralı

Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde bulunan Lavish Lounge gece kulübünde, saat 02.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, yaralanan 12 kişinin ismi ve sağlık durumları hakkında bilgi vermezken, polisin olayla ilgili herhangi bir gözaltı yapmadığı ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Küçükçekmece'de çaldığı arabayla ortalığı birbirine kattıKüçükçekmece'de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı. Çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 10 araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Hırsız yaya olarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.