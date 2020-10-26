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26.10.2020 - 21:00 | | İHA

ABD'de geri sayım! Oy kullanmaya böyle gittiler

ABD’de 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde erken oy kullanma işlemleri devam ederken, Kaliforniya’da Compton Kovboyları isimli grup at üstünde oy kullanmaya gitti.

ABD'de geri sayım! Oy kullanmaya böyle gittiler

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde erken oy verme işlemleri devam ediyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles County'de bulunan Compton kentinde kendilerine "Compton Kovboyları" diyen 50 kişilik grup, at üstünde oy vermeye gitti.

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Kovboylar, insanları oy vermeye teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için bu tarz bir eylem yaptıklarını ifade ettiler. Compton Kovboyları'ndan Randy Savvy, "Bunu yapamayanlar için yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Savvy, "Seçmen bastırma konusu gerçek. Birçok farklı sindirme yöntemi, pek çok yanlış bilgi de dahil olmak üzere insanları oy kullanmaktan alıkoyan birçok faktör var" dedi.

Chanel Rhodes ise, "Sistem mükemmel değil, ancak halk olarak dışarı çıkıp fikir beyan etme hakkımız var. Fikirlerimiz gerçekten önemli" dedi.

Grup, oy pusulalarını posta yoluyla göndermek için Compton'ındaki kütüphaneye at üstünde giderek oylarını attılar.

ABD’de şu ana kadar 60 milyondan fazla oy kullanıldı.

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