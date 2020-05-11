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11.05.2020 - 23:40 | | AA

ABD'de hastalarından covid-19 bulaşan Türk doktor hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinde tedavi ettiği hastalarından yeni tip corona virüs (covid-19) kapan Türk doktor Halil Sina Zaim yaşamını yitirdi.

ABD'de hastalarından covid-19 bulaşan Türk doktor hayatını kaybetti

 

New Jersey Mountain Lakes şehrinde yaşayan Türk vatandaşı Kardiyolog ve Dahiliye uzmanı 69 yaşındaki Zaim'in, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.

Zaim'in New York'ta defnedildiği belirtildi.

Ankara'da 1951'de doğan, Türkiye, Kanada, İsviçre, ve ABD'de tıp eğitimi alan Dr. Zaim'in anısına Türk-Amerikan Tıp Derneği'nce (TAMA) fidan dikileceği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle şu ana kadar New York/New Jersey bölgesinde 19, Chicago'da 3 ve Florida'da 1 olmak üzere toplam 23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

New York’ta 5 binden fazla kişinin ölüm nedeni bilinmiyorABD'de yeni tip coronavirüsün (Covid-19) en fazla vurduğu şehir olan New York'ta 5 binden fazla ölümün sebebinin kayıtlarda tanımlanmadığı belirtildi.
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