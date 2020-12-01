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01.12.2020 - 06:14 | | AA

ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor

Yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de her gün 10 Meksikalının virüsten hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de her gün 10 Meksikalı koronavirüsten ölüyor

 

Meksika Dış ilişkiler Bakanlığının resmi rakamlarına göre, ABD'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 10 Meksikalı yaşamını yitiriyor.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar toplam 2 bin 892 Meksika vatandaşının öldüğü ülkede, New York, Kaliforniya, Arizona ve Texas ölümlerin en yoğun yaşandığı eyaletler olarak kayda geçti.

Öte yandan ABD dışında diğer ülkelerde virüsten ölen Meksikalıların sayısı ise 17 olarak açıklandı.

Meksika 105 bin 655 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 107 bin 71 ile 11'inci sırada yer alıyor.

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