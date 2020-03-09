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09.03.2020 - 10:34 | | AA

ABD'de iki Kongre üyesine karantina!

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.

ABD'de iki Kongre üyesine karantina!

Teksas Senatörü Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, koronavirüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Arizona Milletvekili Gosar da yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti.

Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti.

ABD'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde Kavid-19 vakaları tespit edildiği bildirilmişti.

Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.

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