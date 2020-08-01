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01.08.2020 - 13:26 |

ABD'de iki küçük uçak havada çarpıştı

Alaska'da gerçekleşen kazada yedi can kaybı var, araçlarda kurtulan olmadı. Uçaklardan birinde yalnızca pilotun olduğu, diğerinin ise turistleri taşıdığı bildiriliyor.

ABD'de iki küçük uçak havada çarpıştı

ABD'nin Alaska eyaletinde iki uçak havada çarpıştı kazada aralarında bir eyalet meclisi üyesinin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Alaska Eyaleti Süvarileri tarafından yapılan açıklamada Soldotna Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

Eyalet Meclisi Üyesi Gary Knopp’un kendisinin kullandığı uçakta yalnız olduğu diğer uçakta da 4 turist, bir rehber ve bir pilot toplam 6 kişinin olduğu açıklandı.

6 kişinin kaza anında, bir kişinin de hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçaklar çarpıştıktan sonra enkazların otoyola düştüğü yolun da trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Eyalet Meclisi üyesi Knopp, Cumhuriyetçi Partili ve 67 yaşındaydı.

Alaska da geçen yıl Mayıs ayında da iki uçak havada çarpışmıi ve o kazada da 6 kişi ölmüştü.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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