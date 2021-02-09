09.02.2021 - 11:20 | | DHA
ABD’de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Wright virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi 67 yaşındaki Ron Wright koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Wright’a 2019’da akciğer kanseri teşhisi konulduğu ancak tedavisine devam ederken vekillik görevini sürdürdüğü ifade edildi.
Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.