MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD’de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABONE OL
09.02.2021 - 11:20 | | DHA

ABD’de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Wright virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu.

ABD’de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 67 yaşındaki Ron Wright koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Wright’a 2019’da akciğer kanseri teşhisi konulduğu ancak tedavisine devam ederken vekillik görevini sürdürdüğü ifade edildi.

Rum yönetiminin 'Türkçe sokak isim' skandalı sonrası Ersin Tatar'dan flaş açıklamaKıbrıs Türkleri ile ortaklığa hazır olduklarını dile getiren Rumların, Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini sildiği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre; Rum yönetiminin Türkçe sokak isimlerinin silmesine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

40 milyon liralık vurgun! 21 TIR buhar oldu

40 milyon liralık vurgun! 21 TIR buhar oldu

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet