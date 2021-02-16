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16.02.2021 - 17:38 | | AA

ABD'de kasırga can aldı

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen kasırgada 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10’dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'de kasırga can aldı

Eyalete bağlı Brunswick County kıyı şehrinde, dün gece geç saatlerde etkili olan kasırganın bölgede ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Kasırga nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yetkililer, bölgede birçok evin yıkıldığını, sular altında kalan çok sayıda evde insanların mahsur kaldığını ve elektrik kesintileri olduğunu açıkladı.

Brunswick County Afet ve Acil Durum Yönetimine bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceği belirtildi.

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