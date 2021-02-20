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20.02.2021 - 12:27 | | DHA

ABD’de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı

ABD’nin Ohio eyaletinde kilise kapısının önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı. Bomba imha ekibi tarafından kontrol edilen çantadan anne kedi ve 6 adet yavru çıktı.

ABD’de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Butler kentindeki New Miami beldesinde bulunan bir kilisenin önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polis alarma geçti.

Kısa sürede belirtilen noktaya bomba imha ekipleri çağırıldı. Bölgeye gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanan bomba imha ekibi, çantadan miyavlama sesleri duydu. Çantayı açan ekipler, anne kediyle birlikte 6 yavru buldu.

ÇANTADAN NOT ÇIKTI

ABD’de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı

Polis yerel medyaya yaptığı açıklamada, şüpheli çantandan anne kedi ile birlikte 6 yavru ile birlikte, “Annenin adı Sprinkles. 17 Şubat Çarşamba günü 14.00'te doğum yaptı” yazılı not bulunduğunu açıkladı. Şüpheli çantadan çıkan kedilerin Butler Hayvan Dostları Barınağı’na bırakıldığı ifade edildi.

 

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