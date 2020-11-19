ABD'de koronavirüs ölümleri çeyrek milyonu aştı!

Koronavirüs aşı çalışmaları büyük bir hızla ilerlese de salgın da hızla yayılmaya devam ediyor, can kayıpları gün geçtikçe artıyor.

ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 250 bine yükselirken ABD en fazla can kaybı veren ülke oldu. 11 milyonu geçen sayı ile en fazla vakaya sahip ülke konumunda bulunuyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio şehirdeki bin 800 okulun kapandığını duyurdu. ABD'de hızla artan vaka sayıları nedeniyle geçtiğimiz günlerde birçok eyalet ve şehirde restoranların kapalı alanlarında yemek yeme, bir araya gelen kişi sayısına kısıtlama gibi yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Ülkede son 24 saatte 157 bin 950 yeni vaka tespit edildi.

AŞI ÇALIŞMALARI



Ülkede Kovid-19 vaka sayıları hızla artarken Amerikan ilaç firması Moderna, pazartesi yaptığı açıklamada, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu duyurdu.

Firma yetkilileri, sonuçların hayal ettiklerinden çok daha iyi olduğunu söylerken aşının 2021 baharına kadar kısıtlı miktarda üretilebileceğini belirtti.

Moderna'nın açıklamasından 2 gün sonra, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Kovid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğuna dair bir açıklama geldi.

BioNTech ile Pfizer iş birliğinde geliştirilen aşının, bir hafta önce yapılan açıklamada, yüzde 90'ın üzerinde verimli olduğu açıklanmıştı.

SON BİR HAFTADA POZİTİF VAKA YÜZDELERİNDE BÜYÜK SIÇRAMA



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklanan verilere göre, son bir haftada ülkede yaşayan her 100 bin kişiden en az 47'sinde Kovid-19 tespit edildi.

Kasım ayının ilk haftasını kapsayan verilerde ise vaka oranı her 100 bin kişide 28 civarında kayıtlara geçmişti.

Eyaletlerdeki vaka oranlarında Kuzey Dakota 100 binde 180 kişi ile birinci sıradaki yerini korurken, komşu eyalet Güney Dakota 100 binde 161 ile ikinci ve Iowa 100 binde 138 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Vakalarda en düşük orana ise 100 bin kişide 5,8 ile Hawaii sahipken, 13,5 ile Vermont ikinci, 13,9 ile Maine eyaleti üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) tarafından yapılan araştırmada, ülkede uzun zamandır Kovid-19 vakalarında ilk sırada yer alan Kuzey Dakota'nın, nüfusa oranla en fazla Kovid-19'a bağlı can kaybının yaşandığı yer olduğu bilgisi paylaşıldı.

FAS analizine göre, geçen ay Kovid-19 küresel ölüm listesinde ilk sıraya yerleşen Kuzey Dakota'da son bir haftada 1 milyonda 18,2 ve Güney Dakota'da ise aynı ölçekte 17,4 ölüm gerçekleşti.

İKİ EYALETTE VAKA SAYISI BİRER MİLYONU GEÇTİ



Worldometers kayıtlarına göre, ABD'de Texas ve California eyaletlerindeki Kovid-19 vaka sayısı birer milyonu geride bıraktı.

Yaz aylarından itibaren vaka sayısı hızla yükselen, ABD'nin en büyük yüz ölçümüne sahip eyaleti Texas'ta 1 milyon 130 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edilirken, 39 milyonu aşan nüfusu ile ülkenin en kalabalık eyaleti California 1 milyon 62 binden fazla vaka ile ikinci sırada yer alıyor.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Florida, 905 bini aşkın vaka sayısı ile hızla 1 milyon sınırına yaklaşırken, nisan ayında ABD'de salgının merkezi konumundaki New York ise 611 bini aşkın vaka ile dördüncü sırada yer alıyor.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler sıralamasında ise New York, 34 bin 102 can kaybı ile birinciliği hala açık ara elinde bulunduruyor.

New York'u 20 bin 540 ile Texas ikinci sırada takip ederken, California 18 bin 419 ile üçüncü ve Florida 17 bin 734 ölüm ile dördüncü sırada yer alıyor.

BİRÇOK EYALETTE KAPANMA VEYA KISITLAMA KARARLARI ALINDI



ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı kasım başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki artışın iyice hızlandığı eyaletlerin birçoğunda peş peşe kapanma ve kısıtlama kararları uygulamaya konuldu.

Eylül ayına kadar kontrollü bir virüs mücadelesi ortaya koyan California eyaletinde Vali Gavin Newsom, günlük vaka sayısının son 10 günde ikiye katlandığını, bunun, "salgının başından beri eyaletin gördüğü en hızlı artış" olduğunu söyledi.

Eyalette, 12 Kasım'da vaka sayısının bir milyonu aşmasının ardından seyahat kısıtlamalarına yönelik tavsiyeler yayımlanırken, sokağa çıkma yasağı seçeneğinin masada olduğu söylendi.

Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip New Meksiko'da son 10 günde vaka sayısı 14 binden fazla artarken, eyaletteki artışın kontrol altına alınabilmesi için iki haftalık bir kapanma kararı alındığı açıklandı.

Vaka artışının en hızlı yükseldiği eyaletlerden Kuzey Dakota ve Iowa'da ise önlem olarak maske takma zorunluluğu getirildi.