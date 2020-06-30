ABD'de koronavirüs vakaları patladı, karantina geri geliyor

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yaklaşırken, koronavirüs vakalarında artış nedeniyle bazı eyaletlerde gevşetilen kısıtlamaların bir kısmı geri getiriliyor.

Texas ve California'nın bir kısmında barların kapatılması kararı alındı. California eyaletindeki Los Angeles kentinde tüm plajlar hafta sonu boyunca kapatılacak.

Kentte pazartesi günkü koronavirüs vaka sayısı 2900 ile pandemi başladığından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.

California'da eyalet çapında vaka sayılarında son iki haftadır artış oldu. 24 Haziran'da 7149 artışla vaka sayısı 216 bini aştı. Böylece California, New York'un ardından salgından en ağır etkilenen eyaletler arasında yer aldı.

Beyaz Saray'ın kornavirüsle mücadele görev gücü başkanı Dr. Deborah Birx, yerel yetkililere Covid-19 testlerini artırma çağrısı yaptı.

Eyalet valileriye video konferans yoluyla görüşen Dr. Brix, Texas ve Arizona'nın salgında "önemli merkezler" haline geldiğini belirterek "geniş kesimlerin testini mümkün kılacak yeni teknikler uygulanmasını" istedi.

Kaynak: BBC Türkçe