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01.05.2020 - 10:12 | | DHA

ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 63 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD’de corona virüsten ölenlerin sayısı 63 bini geçti.

ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 63 bini geçti

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 63 bin 871’e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 95 bin 304’e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 155 bin 737 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TRUMP: VİRÜSÜN ÇİN’DEKİ ENSTİTÜDEN ÇIKTIĞINA DAİR KANIT GÖRDÜM

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, corona virüsün Çin'in Wuhan şehrinde bulunan viroloji enstitüsününde başladığına dair kanıt gördüğünü söyledi. Konuyla ilgili olarak, “Bence Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kendinden utanmalı" diyen Trump, DSÖ'yü "Çin’in halkla ilişkiler ajansı" olmakla suçladı. Trump aynı zamanda Çin’in virüsü durdurmayı beceremediğini ya da bilerek yaymış olabileceğini de belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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