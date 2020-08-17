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17.08.2020 - 17:35 | | AA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 173 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 513 artarak 173 bin 143'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 173 bini aştı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37 bin 250 artışla 5 milyon 569 bin 520'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 513 artarak 173 bin 143'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 922 bini, test yapılanların sayısı da 70 milyon 983 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 340 bin 197 vakayla Brezilya, 2 milyon 661 bin 396 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 628 bin 145 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 573 bin 416 vakayla Florida ve 559 bin 810 vakayla Teksas takip ediyor.

 

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