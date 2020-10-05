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05.10.2020 - 17:14 | | AA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214 bin 629'a yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214 bin 629'a ulaştı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214 bin 629'a yükseldi

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37 bin 414 artışla 7 milyon 638 bin 596'ya çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 349 artarak 214 bin 629'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 850 bine yaklaşırken, yapılan test sayısı da 111 milyon 500 bine dayandı.

Eyaletlere bakıldığında 832 bin 848 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 805 bin 485 vakayla Teksas ve 716 bin 459 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 300 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 641 bini geçen vakayla Hindistan ve 4 milyon 915 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilirBalıkesir’in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek yüz ölçümünü hesaplayabildiğini iddia etti. Bu sisteme göre dünyanın yüz ölçümü şimdiki hesaplamalara göre 34 milyon kilometrekare daha küçük olabilir.
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