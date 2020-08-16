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16.08.2020 - 18:00 | | AA

ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1095 artarak 172 bin 630'a yükseldi.

ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 4 artışla 5 milyon 532 bin 270'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1095 artarak 172 bin 630'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 904 bini, test yapılanların sayısı 70 milyon 246 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 317 bin 832 vakayla Brezilya, 2 milyon 600 bin 164 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 621 bin 625 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 569 bin 637 vakayla Florida ve 556 bin 969 vakayla Teksas takip ediyor.

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