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22.11.2020 - 18:19 | | AA

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 261 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 261 bin 843'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 261 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyon 457 bin 683'e ulaştı. 

Ülkede son 24 saatte 172 binden fazla yeni vaka tespit edildi. 

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1442 artarak 261 bin 843'e çıktı. 

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 404 bini geçerken, toplam test sayısı 179 milyonu aştı. 

Ülkede en çok vaka 1 milyon 172 bin ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 107 binden fazla vakayla California ve 931 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

New York ise 34 bin 213 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı ise 628 bini geçti. 

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 120 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyonu aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Hareket halindeki araçtan eşini attıAlmanya’dan memleketi Gaziantep’e gelen karı kocanın araç içindeki tartışması ölümle son buldu.
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