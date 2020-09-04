04.09.2020 - 17:02 | | AA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 191 bini aştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının kaydedildiği ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 362 artışla 6 milyon 336 bin 138'e ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1100 artarak 191 bin 114'e çıktı.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 575 bini, yapılan test sayısı ise 84 milyon 888 bini geçti.
İzmir'de dayak yediğini iddia eden Daria Kyryliuk’un soruşturmasında yeni raporlar ortaya çıktı!İzmir Çeşme'de 31 Temmuz akşamında Momo Beach Clup’te çalışan güvenlik görevlilerince darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un yürütülen soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı. İki raporda da incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk’un arkadaşları tarafından darbedilmediğine yer verildi.