ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 237 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 92 bin 499 artışla 9 milyon 570 bin 921'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 526 artarak 237 bin 31'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 173 bini, toplam test sayısı ise 149 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 969 bin 247 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 942 bin 195 vakayla California ve 812 bin 63 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 698 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 272 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 554 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.