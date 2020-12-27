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27.12.2020 - 18:50 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 340 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 675 artarak 339 bin 938'e ulaştı.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 340 bine yaklaştı

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 224 bin 863 artarak 19 milyon 436 bin 907'ye çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 675 artarak 339 bin 938 oldu. 

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 411 bin 635'e ulaştı, ülke genelinde 245 milyondan fazla test yapıldı. 

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 124 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 671 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 264 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 232 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 194 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 465 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

 

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