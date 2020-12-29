ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 343 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 209 bin 252 artışla 19 milyon 789 bin 239'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 2 bin 24 artarak 343 bin 211 oldu.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 700 bini geçerken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 250 milyona yaklaştı.

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 200 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 715 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 280 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 518 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 224 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 506 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.