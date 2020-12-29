MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 343 bini geçti
ABONE OL
29.12.2020 - 18:05 |

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 343 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 24 artarak 343 bin 211'e ulaştı.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 343 bini geçti

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 209 bin 252 artışla 19 milyon 789 bin 239'a çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 2 bin 24 artarak 343 bin 211 oldu. 

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 700 bini geçerken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 250 milyona yaklaştı. 

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 200 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 715 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 280 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 518 ile New York ilk sırada yer alıyor. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 224 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 506 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

 

Pazarda 'hazır mezar' tezgahıAntalya’nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Son dakika... MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme!

Son dakika... MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet