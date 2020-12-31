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31.12.2020 - 18:12 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 351 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 351 bine yaklaştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 246 bin 180 artışla 20 milyon 225 bin 939'a çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 304 artarak 350 bin 908 oldu. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aşarken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 251 milyon 819 bini geçti. 

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

Ülkede California eyaleti 2 milyon 268 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 759 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 306 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 868 ile New York ilk sırada yer alıyor. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 267 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 619 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

 

İstanbul'da trafik durma noktasına geldiTüm yurtta akşam saat 21.00’da başlayacak olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik uygulaması adeta kırmızıya dönerken, yoğunluk yüzde 62 seviyesine çıktı.
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