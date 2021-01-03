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03.01.2021 - 18:22 | | AA

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 254 artarak 358 bin 704'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bine yaklaştı

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 287 bin 62 artışla 20 milyon 906 bin 94'e çıktı. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 254 artarak 358 bin 704 oldu. 

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 362 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 256 milyon 750 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA 

Ülkede California eyaleti 2 milyon 393 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 801 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izliyor. 

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 244 ölümle New York ilk sırada yer alıyor. 

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 328 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 716 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı Hindistan'da 149 bini, Brezilya'da ise 195 bini aşmış durumda.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 3 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
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